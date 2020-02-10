10 Şubat 2020, Pazartesi

DİĞER SPORLAR

Karayolları umutlandı

Karayolları umutlandı
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 10.02.2020

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Başkent ekibi; 25-23, 28- 26, 25-14'lük setlerle galibiyete uzandı. Bu zaferle ligdeki 4. galibiyetini elde eden Karayolları, play-off hattı için umutlandı. Aydın BŞB ise 8'inci mağlubiyetini aldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Rövanş Fenerbahçe'nin Rövanş Fenerbahçe'nin
Ezcacıbaşı zorlanmadı Ezcacıbaşı zorlanmadı
Akbaş’lı Chemik son 8’de Akbaş’lı Chemik son 8’de
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör