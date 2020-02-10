Karayolları umutlandı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

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Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Başkent ekibi; 25-23, 28- 26, 25-14'lük setlerle galibiyete uzandı. Bu zaferle ligdeki 4. galibiyetini elde eden Karayolları, play-off hattı için umutlandı. Aydın BŞB ise 8'inci mağlubiyetini aldı.