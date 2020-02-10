10 Şubat 2020, Pazartesi

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Akbaş’lı Chemik son 8’de

Akbaş’lı Chemik son 8’de
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Giriş Tarihi: 10.02.2020

Polonya ekibi Chemik Police'nin baş antrenörlüğünü yapan Ferhat Akbaş, takımının 'nda çeyrek finale kalmasını yorumladı.

Polonya ekibi Chemik Police'nin baş antrenörlüğünü yapan Ferhat Akbaş, takımının 'nda çeyrek finale kalmasını yorumladı. İspanyol ekibi La Laguna'yı saf dışı bırakan Akbaş, "Zorlu bir şubat ayı bizi bekliyor. Her maçı ayrı düşünüyoruz. Oyuncularım ve teknik ekibi tebrik ederim. Hak ederek kazandık. Şimdi lige konsantre olma zamanı" ifadelerine yer verdi.
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