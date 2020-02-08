08 Şubat 2020, Cumartesi
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Efeler C Grubu’nda
Giriş Tarihi: 08.02.2020
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası elemelerinde Makedonya, Danimarka ve B.Hersek ile eşleşti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. Türkiye, C Grubu'nda Kuzey Makedonya, Danimarka ve Bosna Hersek ile eşleşti. Lig usulüne göre oynanacak elemeler sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Ay-yıldızlı takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde maçlarını 15 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında oynayacak.
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