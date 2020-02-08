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Atlı’nın hedefi yine altın

Atlı’nın hedefi yine altın
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 08.02.2020

Süleyman Atlı, üst üste ikinci şampiyonluğunu hedefliyor. Türkiye'yi erkekler serbest stil 57 kiloda temsil edecek son Avrupa şampiyonu Süleyman Atlı, "Bu hedefime tekrar ulaşıp ülkemi gururlandırmak istiyorum" ifardelerini kullandı.

Milli güreşçi Süleyman Atlı, üst üste ikinci şampiyonluğunu hedefliyor. Türkiye'yi erkekler serbest stil 57 kiloda temsil edecek son Avrupa şampiyonu Süleyman Atlı, "Bu hedefime tekrar ulaşıp ülkemi gururlandırmak istiyorum" ifardelerini kullandı.

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