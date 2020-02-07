07 Şubat 2020, Cuma

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Georgina Rodriguez'den Cristiano Ronaldo'ya büyük sürpriz

Georgina Rodriguez'den Cristiano Ronaldo'ya büyük sürpriz
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Giriş Tarihi: 07.02.2020

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu 'nun sevgilisi Geogina Rodriguez, geçtiğimiz günlerde 35 yaşına giren yıldız futbolcuya büyük bir sürpriz yaptı. Rodriguez, Ronaldo'ya yeni yaş hediyesi olarak 4 milyon TL değerinde lüks bir araba hediye etti.

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden 'ta forma giyen dünya yıldızı futbolcu , 5 Şubat günü 35. yaşına girdi. Portekizli futbolcuya sürpriz doğum günü partisi düzenleyen sevgilisi , yıldız futbolcya 4 milyon TL değerinde cip hediye etti.


"KÜÇÜKKEN 35 YAŞIMDA BALIKÇI OLACAĞIMI DÜŞÜNÜYORDUM"

Geçtiğimiz günlerde 35. yaş gününü kutlayan Cristiano Ronaldo, Portekiz basınına verdiği röportajda çocukluk anılarından bahsetti. Canal 11'e konuşan tecrübel yıldız, kariyerinde beklemediği bir noktaya geldiğini belirterek, "Küçüklüğümde 35 yaşına geldiğimde Madeira'da bir balıkçı olacağımı düşünüyordum. Oynadığım takımlar ve kazandığım paralar aklımın ucundan bile geçmiyordu." dedi.

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