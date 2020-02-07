07 Şubat 2020, Cuma

DİĞER SPORLAR

Nur Gencer hayatını kaybetti

Nur Gencer hayatını kaybetti
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 07.02.2020

Türkiye Basketbol Federasyonu ve birçok kulüpte üst düzey görev yapan spor adamı Nur Gencer 72 yaşında hayatını kaybetti. Gencer, Teknik Komiseri ve Uluslararası Organizasyon Komitesi Üyesi idi.

Türkiye Basketbol Federasyonu ve birçok kulüpte üst düzey görev yapan spor adamı Nur Gencer 72 yaşında hayatını kaybetti. Gencer, Teknik Komiseri ve Uluslararası Organizasyon Komitesi Üyesi idi.

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