Nur Gencer hayatını kaybetti

Türkiye Basketbol Federasyonu ve birçok kulüpte üst düzey görev yapan spor adamı Nur Gencer 72 yaşında hayatını kaybetti. Gencer, FIBA Teknik Komiseri ve Uluslararası Organizasyon Komitesi Üyesi idi.

Türkiye Basketbol Federasyonu ve birçok kulüpte üst düzey görev yapan spor adamı Nur Gencer 72 yaşında hayatını kaybetti. Gencer, FIBA Teknik Komiseri ve Uluslararası Organizasyon Komitesi Üyesi idi.