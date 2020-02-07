07 Şubat 2020, Cuma
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Ankara’da spor kardeşliği
Giriş Tarihi: 07.02.2020
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bulgaristan mevkidaşı Krasen Kralev ile bir araya geldi. Ankara'da gerçekleşen görüşmede iki ülke arasında gençlik ve spor alanındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla mutabakat metni imzalandı.
Bakan Kasapoğlu, mevkidaşını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi ve iki ülkenin tarihi bağlarla birbirine bağlı olduğunu söyledi. Bakan Kralev ise "Türkiye'nin organizasyon düzenleme seviyesi mükemmel" diye konuştu.
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