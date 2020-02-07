07 Şubat 2020, Cuma

DİĞER SPORLAR

Ankara’da spor kardeşliği

Ankara’da spor kardeşliği
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 07.02.2020

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bulgaristan mevkidaşı Krasen Kralev ile bir araya geldi. Ankara'da gerçekleşen görüşmede iki ülke arasında gençlik ve spor alanındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla mutabakat metni imzalandı.

Bakan Kasapoğlu, mevkidaşını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi ve iki ülkenin tarihi bağlarla birbirine bağlı olduğunu söyledi. Bakan Kralev ise "Türkiye'nin organizasyon düzenleme seviyesi mükemmel" diye konuştu.

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