01 Şubat 2020, Cumartesi

DİĞER SPORLAR

Filenin Sultanları dünyada 5'inci sırada

Filenin Sultanları dünyada 5. sırada
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 01.02.2020

Uluslararası Voleybol Federasyonu () tarafından açıklanan ve yeni puanlama sistemiyle oluşturulan yeni dünya sıralamasında, A , 285 puanla 5'inci sırada yer aldı.

'da düzenlenen Olimpiyat Elemeleri'nde şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan ve Tokyo'da organize edilecek 2020 'na katılma hakkı elde eden Filenin Sultanları, son Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi 'ın yanı sıra , , Hollanda gibi dünya devlerini geride bıraktı. A , yeni açıklanan dünya sıralamasında 7 basamak birden yükselerek 5'inci sıraya çıktı.

Millilerimiz, 24 Temmuz - 09 Ağustos tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda , , Arjantin, ve Rusya ile mücadele edecek.

FIVB'nin açıkladığı 1 Şubat 2020 tarihli yeni dünya sıralamasında ilk 10 sıra şu şekilde:

1-Çin
2-ABD
3-Brezilya
4-İtalya
5-TÜRKİYE
6-Sırbistan
7-Japonya
8-Rusya
9-Dominik Cumhuriyeti
10-Güney Kore

'Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Milli tenisçi Atakan Karahan yarı finalde! Milli tenisçi Atakan Karahan yarı finalde!
Sofia Kenin şampiyon Sofia Kenin şampiyon
Cem İlkel Fransa'da yarı finalde Cem İlkel Fransa'da yarı finalde
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör