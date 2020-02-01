01 Şubat 2020, Cumartesi

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Milli tenisçi Atakan Karahan Fransa'da yarı finale yükseldi

Milli tenisçi Atakan Karahan yarı finalde!
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Giriş Tarihi: 01.02.2020

, 'da düzenlenen ve Avrupa takviminin en önemli turnuvalarından Les Petits As'ta yarı finale yükseldi.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa klasmanının 14 yaş kategorisinde birinci olan , 'nın Tarbes kentinde düzenlenen Les Petits As'ta sırasıyla Ukrayna, Bulgaristan ve Amerikalı rakiplerini eleyerek geldiği çeyrek finalde, Hırvat rakibi Fran Rakonic'i 6-1 ve 6-2'lik setlerle geçerek adını son dörde yazdırdı.

Atakan Karahan, Les Petits As'ta bir numaralı seribaşı olarak mücadele eden ilk Türk tenisçi unvanının da sahibi oldu. 14 yaşındaki , yarı finalde 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Oleksandr Ponomar ile karşılaşacak.

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