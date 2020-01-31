31 Ocak 2020, Cuma

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'Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu

'Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 Giriş Tarihi: 31.01.2020

A Milli Kadın Takımı'mızın, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları grup aşamasındaki rakipleri , , , İtalya ve oldu.

A Milli Kadın Takımı'mızın 2020 Tokyo Oyunları'ndaki rakipleri , , ve oldu.

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