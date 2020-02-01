01 Şubat 2020, Cumartesi

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Cem İlkel Fransa'da yarı finalde

Cem İlkel Fransa'da yarı finalde
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Giriş Tarihi: 01.02.2020

2020'ye ana tablo galibiyetiyle başlayan ve son zamanlarda yükselen bir performans grafiği çizen 24 yaşındaki milli tenisçi , ’nın Ouimper şehrindeki 46 bin Dolar ödüllü Open Quimper Bratagne Occidentale ATP Challenger Turnuvası'nda adını son dörde yazdırdı.

Sırasıyla Norveçli, Sırp ve Fransız rakiplerini eleyerek geldiği çeyrek finalde, Çek Vit Kopriva ile yüzleşen İlkel, 2 saat 4 dakika süren üç set sonunda galibiyete uzandı. Yedi kez servis kırdığı ve on dört ace kaydettiği maçta Kopriva'yı 6-2, 6-7, 6-1'le geçen İlkel, yarı finalde 3 numaralı seribaşı Slovak Lukas Lacko ile eşleşti. İki sporcu daha önce iki kez karşılaşmış 2016 İzmir Challenger'da rakibini 6-2, 6-3 yenerek yarı finale yükselmiş, 2019 Gwangju Challenger'da ise ilk seti 6-2 Cem önde bitirmiş, ikinci sette 4-0 Lacko öndeyken İlkel sakatlığı dolayısıyla maçı bırakmıştı.

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