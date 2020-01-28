28 Ocak 2020, Salı

DİĞER SPORLAR

7 kez maç puanı çeviren Federer yarı finalde

Roger Federer yarı finalde
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 28.01.2020

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı , 7 kez maç puanı çevirdiği mücadelede 'li Tennys Sandgren'i 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününde, kariyerinde 6 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki , çeyrek finalde dünya 100 numarası 'li Sandgren ile karşılaştı.

Toplam 3 saat 31 dakika süren mücadelenin ilk setini 6-3 alan İsviçreli tenisçi, kariyerinde ilk kez karşılaştığı 28 yaşındaki Sandgren'e sonraki iki seti 6-2 kaybederek 2-1 geriye düştü.

Üçüncü sette dizindeki problem nedeniyle mola alan Federer, tie-break'e giden dördüncü sette geri dönüşe imza attı. Rakibinin 7 kez maç puanını çeviren Federer, seti 7-6 kazanarak yeniden maça ortak oldu.

Final setinin altıncı oyununda servis kıran ve 4-2 öne geçen İsviçreli tenisçi, rakibinin de oyundan düşmesiyle seti 6-3, maçı da 3-2 kazanarak son 4 raket arasına kaldı.

Kariyerinde Avustralya Açık'ta 15. kez yarı finale çıkma başarısını gösteren Federer, Milos Raonic-Novak Djokovic karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Sergen açıklanıyor! Beşiktaş'ta Başkan Çebi... Sergen açıklanıyor! Beşiktaş'ta Başkan Çebi...
Kapanış Vakıfbank’tan Kapanış Vakıfbank’tan
Ezcacı’ya gözdağı: 3-1 Ezcacı’ya gözdağı: 3-1
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör