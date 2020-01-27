27 Ocak 2020, Pazartesi

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Kapanış Vakıfbank’tan

Kapanış Vakıfbank’tan
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 27.01.2020

Sultanlar Ligi'nde 13. hafta bugün oynanacak tek maçla sona erecek. Şampiyonluğun büyük adaylarından Vakıfbank, 'yi konuk edecek.

Sultanlar Ligi'nde 13. hafta bugün oynanacak tek maçla sona erecek. Şampiyonluğun büyük adaylarından Vakıfbank, 'yi konuk edecek. Vakıfbank Sarayı'nda 19.00'da başlayacak mücadele Spor 2'den yayınlanacak. Maç öncesinde Vakıfbank'ın 11, PTT'nin ise 4 galibiyeti bulunuyor.
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