Ezcacı’ya gözdağı: 3-1

Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta maçında Nilüfer Belediyespor'a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, soğuk terler dökmesine rağmen galip geldi.

Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta maçında Nilüfer Belediyespor'a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, soğuk terler dökmesine rağmen galip geldi: 3-1. Ev sahibi Nilüfer Belediyesi, 33 dakika süren ve çekişmeli geçen ilk seti 28-26 alarak güçlü rakibine göz dağı verdi. İkinci sette toparlanan Eczacıbaşı, 25-18'le skoru eşitledi. Üçüncü seti de aynı skorla (25-18) alan İstanbul temsilcisi, son sette rahat bir oyun sergiledi ve 25-15'le maçı tamamladı.