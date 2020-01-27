27 Ocak 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Ezcacı’ya gözdağı: 3-1
Giriş Tarihi: 27.01.2020
Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta maçında Nilüfer Belediyespor'a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, soğuk terler dökmesine rağmen galip geldi.
Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta maçında Nilüfer Belediyespor'a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, soğuk terler dökmesine rağmen galip geldi: 3-1. Ev sahibi Nilüfer Belediyesi, 33 dakika süren ve çekişmeli geçen ilk seti 28-26 alarak güçlü rakibine göz dağı verdi. İkinci sette toparlanan Eczacıbaşı, 25-18'le skoru eşitledi. Üçüncü seti de aynı skorla (25-18) alan İstanbul temsilcisi, son sette rahat bir oyun sergiledi ve 25-15'le maçı tamamladı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...