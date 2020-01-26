26 Ocak 2020, Pazar

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Son şampiyon Djokovic çeyrek finalde

Son şampiyon Djokovic çeyrek finalde
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Giriş Tarihi: 26.01.2020

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta tek erkekler dünya 2 numarası Sırp , çeyrek finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada 7. güne sabah seansında yapılan maçlarla devam edildi.

Kariyerinde 7 şampiyonluğu bulunan 32 yaşındaki Djokovic, 14 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman'ı 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Hırvat Marin Cilic'i 6-4, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenen Kanadalı tenisçi Milos Raonic, çeyrek finalde son şampiyon Djokovic'in rakibi oldu. Tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı Çek , dördüncü tur mücadelesinde Yunan Maria Sakkari'yi 6-7, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek son 8 tenisçi arasına kaldı.

Üçüncü turda son şampiyon Naomi Osaka'yı elemeyi başaran 15 yaşındaki ABD'li tenisçi Coco Gauff, vatandaşı 14 numaralı seribaşı Sofia Kenin'e 6-7, 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-1 yenilerek ilk kez ana tablosunda yer aldığı turnuvaya dördüncü turda veda etti.

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