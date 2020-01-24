VakıfBank tam gaz

24 Ocak 2020, Cuma

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2020 Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki dördüncü maçında Kadın Voleybol Takımı, Slovenya ekibi Maribor'u 25-15, 25-11 ve 25-10'luk setlerle 3-0 mağlup etti.

2020 Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki dördüncü maçında Kadın Voleybol Takımı, Slovenya ekibi Maribor'u 25-15, 25-11 ve 25-10'luk setlerle 3-0 mağlup etti. Üçüncü galibiyetini alan sarı-siyahlılar, 5. maçta İtalyan Scandicci'yle 5 Şubat'ta karşılaşacak.

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