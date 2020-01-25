25 Ocak 2020, Cumartesi

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Cimbom Tokat’ta

Cimbom Tokat’ta
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 25.01.2020

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Axa Sigorta Efeler Ligi 14. haftasında Tokat Belediye Plevne'nin konuğu olacak. Maç 15.30'da Ali Yücel Spor Salonu'nda oynanacak.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Axa Sigorta Efeler Ligi 14. haftasında Tokat Belediye Plevne'nin konuğu olacak. Maç 15.30'da Ali Yücel Spor Salonu'nda oynanacak. İlk maçı 3-0 kazanan Filenin Aslanları geçen hafta Halkbank'ı 3-2 mağlup ederek ligde 31 puanla ikinci sıraya yükselmişti.
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