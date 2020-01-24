Judoda 2 madalya

Judoda, Tel Aviv Grand Prix'sinin ilk gününde erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş, gümüş madalya kazanırken kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Judoda, Tel Aviv Grand Prix'sinin ilk gününde erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş, gümüş madalya kazanırken kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder ise bronz madalyanın sahibi oldu. Bugün, Minel Akdeniz, Bilal Çiloğlu, Halil Çimen, M.Mustafa Koç ve Vedat Albayrak tatamiye çıkacak.