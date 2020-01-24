24 Ocak 2020, Cuma

DİĞER SPORLAR

Judoda 2 madalya

Judoda 2 madalya
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 24.01.2020

Judoda, Tel Aviv Grand Prix'sinin ilk gününde erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş, gümüş madalya kazanırken kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Judoda, Tel Aviv Grand Prix'sinin ilk gününde erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş, gümüş madalya kazanırken kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder ise bronz madalyanın sahibi oldu. Bugün, Minel , Bilal Çiloğlu, Halil Çimen, M.Mustafa Koç ve Vedat Albayrak tatamiye çıkacak.

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