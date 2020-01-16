16 Ocak 2020, Perşembe

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Joshua - Pulev maçı için İstanbul ilk 3’te

Joshua - Pulev maçı için İstanbul ilk 3’te
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Giriş Tarihi: 16.01.2020

ve arasında oynanacak boks maçının ayrıntıları netleşmeye başladı. Uluslararası Boks Federasyonu’nda (IBF) 1 numarada bulunan Bulgar Kubrat Pulev ile şampiyon Anthony Joshua arasında görüşmeler tamamlanmak üzere. 23 Mayıs Cumartesi günü oynanması beklenen mücadele öncesinde, 3 şehir karşılaşmaya ev sahipliği yapmak için aday durumda.

'da bulunan ve ekiplerinden 'un iç saha maçlarını oynadığı Hotspur Stadyumu ile birlikte adaylar arasında 'ta bulunuyor. Mücadelenin oynanacağı yer için son aday ise .

PULEV'İN MENAJERİ İSTANBUL'DA

Bulgar boksör 'in manajeri Ivaylo Gotzev de dün İstanbul'a gelerek Vodafone Park Stadyumu'nu gezdi. Gotzev, stat yetkilileri ile de kiralama konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar arasındaki görüşmelerin 31 Ocak'a kadar devam edeceği, sonrasında ise maçın oynanacağı şehrin hakkında son kararın verileceği öğrenildi.



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