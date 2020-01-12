12 Ocak 2020, Pazar

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Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı

Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı
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Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 Giriş Tarihi: 12.01.2020

Cumhurbaşkanı , 2020 CEV  Final maçında 'yı 3-0 mağlup eden A Milli  Takımı'mız için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yolladı.

Cumhurbaşkanı , 'ya set vermeden ve harika bir oyunla maçı 3-0 kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan Filenin Sultanları'nı tebrik ettiği paylaşımda büyük başarıya imza atan milli oyunculara şu mesajı gönderdi:

MAÇ SONUCU | Türkiye 3 - 0 Almanya l ÖZET

2020 CEV finalinde Almanya'yı mağlup eden A Milli takımımızı tebrik ediyorum.

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