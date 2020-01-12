12 Ocak 2020, Pazar

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MAÇ SONUCU | Türkiye 3 - 0 Almanya l ÖZET

Filenin Sultanları Tokyo'da!
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Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 Giriş Tarihi: 12.01.2020

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Elemeleri Yarı Finali’nde Polonya’yı muhteşem bir oyunla yenen Filenin SultanlarI, finalde Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.

Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0'la geçen A , 2020 'na katılmaya hak kazandı.

1. SET SONUCU: 25 - 17 ALMANYA
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25 - 19 ALMANYA
3. SET SONUCU: TÜRKİYE 25 - 22 ALMANYA

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