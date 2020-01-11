12 Ocak 2020, Pazar

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Polonya 2 - 3 Türkiye | MAÇ SONUCU | Filenin Sultanları finalde!

Filenin Sultanları finalde!
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Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 Giriş Tarihi: 12.01.2020

A Milli Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri yarı final maçında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek finalde Almanya'nın rakibi olmaya hak kazandı

Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde Milli Takımı'mız Polonya'yla karşı karşıya geldiği mücadeleden 3-2 galip ayrılarak finale yükseldi ve Almanya'nın rakibi oldu.

1. SET SONUCU: POLONYA 25 - 19 TÜRKİYE
2. SET SONUCU: POLONYA 18 - 25 TÜRKİYE
3. SET SONUCU: POLONYA 25 - 23 TÜRKİYE
4. SET SONUCU: POLONYA 31 - 33 TÜRKİYE

KARAR SETİ SONUCU: POLONYA 11 - 15 TÜRKİYE

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