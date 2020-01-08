08 Ocak 2020, Çarşamba

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Sultanlar mağlup

Sultanlar mağlup
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Giriş Tarihi: 08.01.2020

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Olimpiyat Elemeleri ilk maçında Almanya ile karşılaştı. İlk seti 25-15 kaybeden ay-yıldızlılar ikinci seti 25-21 kazanarak dengeyi getirdi. Diğer setleri 25-21'lik sonuçlarla yenik kapatan , maçı 3-1'lik sonuçla kaybetti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Olimpiyat Elemeleri ilk maçında Almanya ile karşılaştı. İlk seti 25-15 kaybeden ay-yıldızlılar ikinci seti 25-21 kazanarak dengeyi getirdi. Diğer setleri 25-21'lik sonuçlarla yenik kapatan , maçı 3-1'lik sonuçla kaybetti.

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