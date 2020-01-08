08 Ocak 2020, Çarşamba
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MAÇ SONUCU | Türkiye 3-1 Hırvatistan
Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 Giriş Tarihi: 08.01.2020
A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri, B Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile karşılaştı. 'Filenin Sultanları' mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Türkiye Voleybol A Milli Takımı, Olimpiyat Avrupa Elemeleri B Grubu'nda ikinci mücadelesinde Hırvatistan ile karşılaştı.
Olimpiyat elemeleri yolunda önemli karşılaşmayı Türkiye 28-26, 12-25, 20-25 ve 21-25'lik setlerle 3-1 kazandı.
A Milli Takım'ımız cuma günü 18.30'da Belçika ile tamam devam maçına çıkacak.
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