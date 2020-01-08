08 Ocak 2020, Çarşamba

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MAÇ SONUCU | Türkiye 3-1 Hırvatistan

Filenin Sultanlar galip geldi!
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Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 Giriş Tarihi: 08.01.2020

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, , B Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile karşılaştı. 'Filenin Sultanları' mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Voleybol A Milli Takımı, Avrupa Elemeleri B Grubu'nda ikinci mücadelesinde Hırvatistan ile karşılaştı.

Olimpiyat elemeleri yolunda önemli karşılaşmayı 28-26, 12-25, 20-25 ve 21-25'lik setlerle 3-1 kazandı.

A Milli Takım'ımız cuma günü 18.30'da ile tamam devam maçına çıkacak.

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