01 Ocak 2020, Çarşamba

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A Milli Kadın Voleybol Takımı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

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Giriş Tarihi: 01.01.2020

Hollanda'da 7-12 Ocak'ta düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Burhan Felek Voleybol Salonu'nda başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde gerçekleşen antrenmana ay-yıldızlı voleybolcular, hücum ve savunma organizasyonları çalışarak başladı. Antrenman servis çalışmalarıyla sona erdi.

İstanbul'daki hazırlıkları sona eren A Milli Kadın Voleybol Takımı, özel maçlar oynamak için yarın Belçika'ya gidecek.


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