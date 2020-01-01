01 Ocak 2020, Çarşamba
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A Milli Kadın Voleybol Takımı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı
Giriş Tarihi: 01.01.2020
Hollanda'da 7-12 Ocak'ta düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Burhan Felek Voleybol Salonu'nda başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde gerçekleşen antrenmana ay-yıldızlı voleybolcular, hücum ve savunma organizasyonları çalışarak başladı. Antrenman servis çalışmalarıyla sona erdi.
İstanbul'daki hazırlıkları sona eren A Milli Kadın Voleybol Takımı, özel maçlar oynamak için yarın Belçika'ya gidecek.
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