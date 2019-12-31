İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama

Milli Piyango 2020 çekilişi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu. Milli piyango büyük ikramiyesi numaraları hangi bilete isabet etti, kazanan numaraların sıralı tam listesi.. İşte milli piyango çekilişi sonrası milli piyango sonuçları, ikramiye tutarları ve kazanan numaralar..

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek biletler İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'da satıldı.

Yılın son günü, tüm gözler Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) büyük ikramiye çekilişine çevrildi. 80 milyon liralık dev ikramiye öncesi amorti kazanan numaralar 4 ve 8 olarak belirlendi.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇEYREK BİLETE ÇIKTI

Milyonların heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, saat 15.00'da başladı. Milli Piyango Genel İdaresi'nde yapılan çekilişte 80 milyonluk büyük ikramiye 1358490 nolu bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek biletler İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'da satıldı.

8 MİLYON KAZANAN RAKAMLAR DA BELLİ OLDU

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.

İŞTE 80 MİLYON TL KAZANDIRAN RAKAMLAR

1-3-5-8-4-9-0

AMORTİ KAZANAN RAKAMLAR

4- 8

8 MİLYON TL KAZANAN RAKAMLAR

9976216

1 MİLYON KAZANDIRAN NUMARALAR

2375580, 3038866, 3323655, 4812895, 4970823,

4846075, 6437337, 6728347, 7635511, 9383550

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesiyle birlikte yapılacak çekilişte kaç milyon dağıtılacak?

31 Aralık Yılbaşı Çekilişi'nde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

2020 yılbaşı 80 milyonluk yılbaşı çekilişi için,

Çeyrek bilet: 20 TL,

Yarım bilet: 40 TL,

Tam bilet: 80 TL olarak belirlendi.