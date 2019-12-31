2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları

Yeni yıl mesajları her yıl olduğu gibi 2020 yılbaşı öncesi de internet kullanıcıları tarafından arama motorlarında aratılmaya başlandı. Sosyal medyada ve diğer platformlarda resimli yılbaşı mesajı paylaşımı yapanların tercihleri ise genellikle komik ve kısa mesajlar oluyor. Bazı kullanıcılar ise uzun mesajlar atmayı tercih ediyor. İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz 2020 yeni yıl mesajları...

2020 YENİ YIL MESAJLARI

Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2020 no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR...

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

2020 hepimizin unutamayacağı güzellikler getirsin. En başta ülkemizde sonra da dünyada huzur eksik olmasın.

2019 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2020 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...

Gelecek her daim sizin için yazılsın. 2020'de hayalleriniz gerçek olsun. Nice yıllara.

Düş olmadan büyük şeyler yapılamaz. 2020 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileği ile.

Gelecek yıl tüm insanlığa faydalı bir yıl olsun. Mutlu seneler.

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Ömrün mutlu yıllar mutlu yarınlar ile dolu olsun. En güzel dostluklar seni dost sayana nasip olsun. Mutlu yıllar...

Nerede yaşan varsa, orada umut vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu yıllar dilerim

Yine yeni bir yıl geldi. 2020 yılının başların geçirdiğimiz şu günlerde size ve ailenize huzur ve mutluluk dolu yıllar dilerim.

Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar…

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümіtsіz kalmaman ve hayallerіne kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!

Yılbaşı kadar renkli, bebek kadar masum insanlar gelecek yılda da sizinle birlikte olsun.

İster inanın ister inanmayın ama sizin eski yıl yeni bir yıl daha doğurdu.

Yelkovan akrebe meydan okurken zaman hızla geçerken geriye unutulmamış dostluklar kalır. İyi ki dostumsun. Yeni yılın kutlu olsun.

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2020 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler