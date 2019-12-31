31 Aralık 2019, Salı

DİĞER SPORLAR

2019’un yıldızı Lewa

2019’un yıldızı Lewa
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 31.12.2019

'in Polonyalı forveti Robert Lewandovski, 2019 yılında en fazla gol atan futbolcu oldu. Bu yıl 58 maçta forma giyen ve 54 kez rakip ağları sarsan 31 yaşındaki yıldızı, Messi (50) ve Mbappe (44) takip etti. Ronaldo ise 39 golde kaldı.

'in Polonyalı forveti Robert Lewandovski, 2019 yılında en fazla gol atan futbolcu oldu. Bu yıl 58 maçta forma giyen ve 54 kez rakip ağları sarsan 31 yaşındaki yıldızı, Messi (50) ve Mbappe (44) takip etti. Ronaldo ise 39 golde kaldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Milli Piyango sonuçları A Spor'da olacak Milli Piyango sonuçları A Spor'da olacak
Talisca geliyor! Adım adım Cimbom'a... Talisca geliyor! Adım adım Cimbom'a...
Nurmagomedov'dan Ronaldo'ya övgü dolu sözler Nurmagomedov'dan Ronaldo'ya övgü dolu sözler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör