Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları

2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan sürüyor. Milli Piyango bileti alan vatandaşlar en çok çıkan sayılar ve büyük ikramiyelerin en çok çıktığı iller merak ediyor. 80 milyon liranın hayalini kuran vatandaşlar, şanslarını artırmak için büyük ikramiyenin daha önce isabet ettiği piyango biletinin alındığı bayilerden satın almaya çalışıyor. İşte son 5 yılda en çok çıkan numaralar… Detaylar Aspor.com.tr'de...

2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için sayılı saatler kaldı. Çeyrek, yarım ve tam biletlerini satın alan vatandaşların yanı sıra henüz bilet teminini gerçekleştirmemiş olanlar büyük ikramiye tutarının yanı sıra Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar neler? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Şu ana kadar tutulan istatistiklere göre Milli Piyango konusunda en şanslı il ise İstanbul. İşte Milli Piyango'da en çok çıkan rakamlar…

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

3 rakamı 3 kez çıktı

2 rakamı 10 kez çıktı

1 rakamı 9 kez çıktı

7 rakamı 8 kez çıktı

4 rakamı 7 kez çıktı

5 rakamı 7 kez çıktı

6 rakamı 6 kez çıktı

Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" oldu.

ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, "80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak." bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.

SORGULAMA EKRANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Piyango İdaresi çekilişi tamamladıktan sonra verileri elektronik ortama aktaracak. Bu sürenini 2-3 saat sürmesi bekleniyor. Çekiliş 21.00'da biteceğinden sorgulama ekranının saat 00.00'a kadar açılması bekleniyor.

Çekilişlerde tespit edilen talihli rakamlar anlık olarak Aspor.com.tr'nin 2020 yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama sayfasında olacak.