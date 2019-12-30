Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi sonuçları ve MPİ bilet sorgulama A Spor’da olacak!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan başladı Vatandaşlar, 31 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek çekilişe kısa bir süre kala "Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar neler?" ve Milli Piyango çekilişi saat kaçta sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Milli Piyango'nun 80 milyon lira vereceği çekiliş saat kaçta başlayacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR? MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında çeyrek, yarım ve tam biletler satışa çıktı. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet ise 20 TL'den satılıyor. Çeyrek, tam ve yarım bilet alan vatandaşlar ise büyük ikramiye tutarının yanında "Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar neler?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte Milli Piyango çekilişi hakkında tüm merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 80 milyon liralık büyük ikramiyenin dağıtılacağı Milli Piyango çekilişinin 31 Aralık Salı günü, Milli Piyango İdaresi'nin Kızılay binasındaki çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı açıklandı.

Açıklamada "80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak." bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet alan vatandaşlar, "Milli Piyango'da en çok çıkan rakamlar neler?" sorusunu arama motorlarında aratmaya başladı. İşte Milli Piyango'da en çok çıkan rakamlar:

1 RAKAMI: 9 KEZ

2 RAKAMI: 10 KEZ

3 RAKAMI: 3 KEZ

4 RAKAMI: 7 KEZ

5 RAKAMI: 7 KEZ

6 RAKAMI: 6 KEZ

7 RAKAMI: 8 KEZ

MİLLİ PİYANGO'DA EN AZ ÇIKAN RAKAMLAR

Milli Piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar dörder kez çıkan "0" ve "9" rakamları oldu.

MİLLİ PİYANGO BİLET SONUÇLARI A SPOR'DA OLACAK

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tespit edilen talihli rakamlar anlık olarak aspor.com.tr'den öğrenilebilecek.