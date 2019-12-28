28 Aralık 2019, Cumartesi
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Büyük Atatürk Koşusu yapıldı
Giriş Tarihi: 28.12.2019
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 84. Büyük Atatürk Koşusu'nda birinci olan Ankara EGO Spor Kulübü atleti Getaye Fisseha Gelaw, ikinciliğe uzanan F.Bahçe'den Süleyman Bekmezci ve üçüncü olan EGO Spor'dan Saffet Elkatmış kupa ve madalyalarını törenle aldılar.
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 84. Büyük Atatürk Koşusu'nda birinci olan Ankara EGO Spor Kulübü atleti Getaye Fisseha Gelaw, ikinciliğe uzanan F.Bahçe'den Süleyman Bekmezci ve üçüncü olan EGO Spor'dan Saffet Elkatmış kupa ve madalyalarını törenle aldılar.
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