28 Aralık 2019, Cumartesi

DİĞER SPORLAR

Büyük Atatürk Koşusu yapıldı

Büyük Atatürk Koşusu yapıldı
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 28.12.2019

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 84. Büyük Atatürk Koşusu'nda birinci olan Ankara EGO Spor Kulübü atleti Getaye Fisseha Gelaw, ikinciliğe uzanan F.Bahçe'den Süleyman Bekmezci ve üçüncü olan EGO Spor'dan Saffet Elkatmış kupa ve madalyalarını törenle aldılar.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 84. Büyük Atatürk Koşusu'nda birinci olan Ankara EGO Spor Kulübü atleti Getaye Fisseha Gelaw, ikinciliğe uzanan F.Bahçe'den Süleyman Bekmezci ve üçüncü olan EGO Spor'dan Saffet Elkatmış kupa ve madalyalarını törenle aldılar.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Çok fena patladı! Maçın ardından... Çok fena patladı! Maçın ardından...
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken Türkiye'nin Otomobili paylaşımı Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin Otomobili paylaşımı Başkan Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör