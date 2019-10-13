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Japonya'da zafer Bottas'ın

Japonya'da zafer Bottas'ın
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Giriş Tarihi: 13.10.2019

Formula 1'de sezonun 17. yarışı 'sini 'in Fin pilotu kazandı. Mercedes bu sonuçla takımlar klasmanında üst üste 6. şampiyonluğunu ilan etti.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı 'sini, 'in Fin pilotu kazandı.

Formula 1'de sezonun 17. mücadelesi, Japonya'nın Mie ilindeki 5 bin 807 metrelik Uluslararası Suzuka Pisti'nde 52 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 3. cepten başlayan Mercedes sürücüsü Bottas, pole pozisyonundaki Ferrari pilotu 'in kötü bir start almasını iyi değerlendirerek liderliği ele geçirdi. Yarış boyunca ilk sıradaki yerini koruyan Fin pilot, bu sezon üçüncü kez podyumun zirvesine çıktı.

Bottas'ın 13.3 saniye arkasındaki Vettel ikinciliği, 13.8 saniye gerisindeki Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu da üçüncülüğü elde etti.

Yarışa ikinci sırada başlayan ancak ilk turda -Honda pilotu ile çarpışan Ferrari sürücüsü , altıncı oldu.

Mercedes şampiyonluğunu ilan etti

Pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton ile podyum gören Mercedes, takımlar klasmanında şampiyonluğu garantiledi.

Japonya Grand Prix'sinin ardından puanını 612'ye yükselten Mercedes, üst üste altıncı şampiyonluğunu elde etti.

Sezonun 19. ayağı Meksika Grand Prix'si, 27 Ekim'de yapılacak.

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

İlk 10

1. Valtteri Bottas (Mercedes)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Alexander Albon (Red Bull-Honda)

5. Carlos Sainz (McLaren-Renault)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Daniel Ricciardo (Renault)

8. Pierre Gasly (Toro Rosso)

9. Sergio Perez (Racing Point-Mercedes)

10. Nico Hulkenberg (Renault)

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (): 338 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 274

3. Charles Leclerc (Monako): 223

4. Max Verstappen (Hollanda): 212

5. Sebastian Vettel (Almanya): 212

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 612 puan

2. Ferrari: 435

3. Red Bull: 323

4. McLaren: 111

5. Renault: 75



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