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Busenaz Sürmeneli'den altın madalya

Busenaz Sürmeneli'den altın madalya
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Giriş Tarihi: 13.10.2019

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde Busenaz, Çinli rakibi 'ı yenerek podyumun zirvesine çıktı.

'nın kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Busenaz, 69 kilo finalinde Çinli rakibi ile karşı karşıya geldi.

Üç rauntta da sergilediği üstün performansla rakibini mağlup eden , podyumun zirvesine çıktı.

Şampiyon olduğu maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan , Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

21 yaşındaki milli sporcu kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.



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