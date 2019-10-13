13 Ekim 2019, Pazar
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Busenaz Sürmeneli'den altın madalya
Giriş Tarihi: 13.10.2019
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde milli sporcu Busenaz, Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek podyumun zirvesine çıktı.
Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Busenaz, 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang ile karşı karşıya geldi.
Üç rauntta da sergilediği üstün performansla rakibini mağlup eden milli sporcu, podyumun zirvesine çıktı.
Şampiyon olduğu maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.
21 yaşındaki milli sporcu kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.
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