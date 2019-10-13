13 Ekim 2019, Pazar

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Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi

Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi
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Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 Giriş Tarihi: 13.10.2019

'da düzenlenen Kadınlar Dünya ’nda , 51 kiloda Rus rakibi 'ya mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı. Şampiyonada bugün ayrıca 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 81 kiloda Elif Güneri, altın madalya için ringe çıkacak.

'da devam eden Dünya Kadınlar 'nda 51 kiloda ringe çıkan milli sporcu , gümüş madalya kazandı.

kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus ile karşı karşıya geldi.

Rakibine mağlup olan milli sporcu, podyumun ikinci basamağına çıktı.

Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde, daha önce 6 kez dünya şampiyonu olan Hint Chungneijang Mary Kom Hmangte'yi mağlup etmişti.

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