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Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi
Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 Giriş Tarihi: 13.10.2019
Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda Buse Naz Çakıroğlu, 51 kiloda Rus rakibi Liliya Aetbaeva'ya mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı. Şampiyonada bugün ayrıca 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 81 kiloda Elif Güneri, altın madalya için ringe çıkacak.
Rusya'da devam eden Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda ringe çıkan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.
Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Liliya Aetbaeva ile karşı karşıya geldi.
Rakibine mağlup olan milli sporcu, podyumun ikinci basamağına çıktı.
Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde, daha önce 6 kez dünya şampiyonu olan Hint Chungneijang Mary Kom Hmangte'yi mağlup etmişti.
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