13 Ekim 2019, Pazar

DİĞER SPORLAR

40 milli güreşçi asker oldu

40 milli güreşçi asker oldu
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 13.10.2019

Aralarında Avrupa, Dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcuların da bulunduğu 40 milli güreşci, ORG. Ahmet Canip İskilipligil kışlasına teslim oldu. Bu kışlada teslim işlemleri sona eren milli güreşciler Ankara'da bulunan Karagücü Spor Okulu'na giderek göreve başladılar. Saat 13.00'de kışlaya gelerek teslim olan sporcular arasında , , , gibi şampiyon güreşçiler de bulunuyor. Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, askerlik için birliğine teslim olmadan hemen önce açıklamalarda bulundu.

Olimpiyat şampiyonu , askerlik görevinin başladığını belirterek, "Birliğimize teslim olacağız. Ülkemiz zor günlerden geçiyor, silahlı kuvvetlerimiz 'de mücadele verirken bizler de aslında güzel bir dönemde askerlik yapıyoruz, milli mücadelenin arttığı ülkemizin büyük bir mücadele verdiği dönemde biz de askerlik yapacağız ve 'de yapılan Askeri Olimpiyatlara gideceğiz. Silahlı kuvvetlerimiz Suriye'de büyük bir mücadele verirken biz de inşallah Çin'de Askeri Olimpiyatlar'da ülkemizin bayrağını göndere çektirmek istiyoruz. Ülkemizin, 'nin gücünü orada da göstermek istiyoruz. İnşallah altın madalya ile dönüp orada mücadele eden askerlerimize moral olması açısından çok önemli. Bu bilinçle oraya gideceğiz. Vatana millete hayırlı bir askerlik dönemi geçiririz diye düşünüyorum" dedi.

Askere alınan milli güreşçiler arasında 8 sporcu 16-28 Ekim tarihleri arasında Çin'de yapılacak olan Dünya Oyunları'nda 'yi temsil edecekler.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerlik görevini yapacak olan 21 Serbest ve 19 Grekoromen Güreş Milli Takım sporcuları 16-28 Ekim 2019 tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek CISM Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'na katılacak.

Türkiye'yi Greko-Romen stilde; 130 kg., 87 kg. , 77 kg. Aslan Atem ve 67 Kg. temsil edecek.
Serbest güreş takımımızda ise; 125 kg. Taha Akgül, 97 kg. Fatih Yaşarlı, 74 kg. ve 65 kg. mücadele edecek.

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