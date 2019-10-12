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İbrahim Çolak'tan tarihi başarı

İbrahim Çolak'tan tarihi başarı
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Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 Giriş Tarihi: 12.10.2019

Milli sporcu , 'nda halka aletinde kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen 'nda, halka aleti finali yapıldı.

, 14.933'lük derecesiyle şampiyon olurken, cimnastikte büyüklerde kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Milli cimnastikçi ayrıca 'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.


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