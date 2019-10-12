12 Ekim 2019, Cumartesi

DİĞER SPORLAR

Busenaz Sürmeneli finalde

Busenaz Sürmeneli finalde
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 12.10.2019

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda ringe çıkan , Rus rakibi Dalgatova Saadat'ı yenerek finale yükseldi.

Detaylar geliyor...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Buse Naz Çakıroğlu finalde Buse Naz Çakıroğlu finalde
S��per Lig ekiplerinden Mehmetçik'e destek Süper Lig ekiplerinden Mehmetçik'e destek
Süper Lig ekiplerinden Mehmetçik'e destek Süper Lig ekiplerinden Mehmetçik'e destek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör