12 Ekim 2019, Cumartesi

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Buse Naz Çakıroğlu finalde

Buse Naz Çakıroğlu finalde
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Giriş Tarihi: 12.10.2019

'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda mücadele eden , finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kentinde devam eden organizasyonda , 51 kilo yarı final müsabakasında daha önce 6 kez dünya şampiyonu olan Hint Chungneijang Mary Kom Hmangte ile karşılaştı.

Rakibini mağlup eden milli sporcu Buse Naz, adını finale yazdırdı.

Buse Naz Çakıroğlu, yarın altın madalya için ringe çıkacak.

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