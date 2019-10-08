08 Ekim 2019, Salı

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Simone Biles'tan rekor

Simone Biles'tan rekor
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Giriş Tarihi: 08.10.2019

'nın Stuttgart kentinde düzenlenen 49. 'nın 5. gününde kadınlar takım finali yapıldı. 'li , Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası tarihinin en fazla madalya kazanan kadın sporcusu oldu.

, Jade Carey, Kara Eaker, Sunisa Lee ve Grace McCallum'dan oluşan Kadın Milli Takımı, 172,330 puanla üst üste 5. dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Dünya şampiyonalarındaki madalya sayısını 21'e (15 altın, 3 gümüş, 3 bronz) çıkaran Biles böylece Rus Svetlana Khorkina ile paylaştığı tarihinde en fazla madalya kazanan kadın sporcu unvanını tek başına ele geçirdi.

Şampiyona tarihinin en başarılı sporcusu unvanını, 23 madalyayla Belaruslu erkek cimnastikçi Vitaly Scherbo elinde tutuyor.

2016 Rio Olimpiyatları'nda 4 altın, 1 bronz madalya kazanan 22 yaşındaki Biles, 2017 ve 2019'da Laureus Yılın Kadın Sporcusu Ödülü'ne layık görülmüştü.




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