06 Ekim 2019, Pazar

DİĞER SPORLAR

MotoGP'de şampiyon Marquez

MotoGP'de şampiyon Marquez
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 06.10.2019

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Tayland 'sini kazanan Repsol Honda takımının İspanyol pilotu , şampiyon oldu. Marquez, MotoGP'deki 6. şampiyonluğuna ulaştı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 15. ayağı, Tayland'ın Buriram bölgesindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde 26 tur üzerinden yapıldı.

Yarışın son turları, Marquez ile Petronas Yamaha'dan Fransız arasında büyük çekişmeye sahne oldu. İspanyol Marquez, üçüncü sıradan başladığı yarışın son turunda Quartararo'yu geride bırakmayı başardı. Marquez, 39.36.223'lük zamanıyla sezonun 9'uncu, kariyerinin 53'üncü birinciliğini yaşadığı MotoGP'de bitime 4 etap kala şampiyonluğunu ilan etti.

Yarışta Fabio Quartararo, Marquez'in 0.1 saniye gerisinde ikinci, Monster Energy Yamaha ekibinin İspanyol sürücüsü , liderin 1.3 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sürücüler klasmanında en yakın takipçisi İtalyan 'nun 110 puan önünde bulunan Marquez, MotoGP'de 2013, 2014, 2016, 2017 ve 2018'den sonra 6. kez mutlu sona ulaştı. Daha önce 125cc ve Moto2'de de birer zafer elde eden Marquez, kariyerinin ise 8. şampiyonluğunu yaşadı.

Öte yandan 26 yaşındaki Marquez, en fazla MotoGP şampiyonluğu yaşayan sürücüler sıralamasında 5 zafere sahip Avustralyalı Mick Doohan'ı geride bıraktı. İtalyan motosikletçilerden Giacomo Agostini 8, 7 şampiyonlukla Marquez'in önünde bulunuyor.

Sezonun 16. yarışı Japonya 'si, 20 Ekim'de koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1- (): 325 puan

2- Andrea Dovizioso (): 215

3- Alex Rins (İspanya): 167

4- Maverick Vinales (İspanya): 163

5- Danilo Petrucci (İtalya): 162



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Festival havası Festival havası
Etnospor coşkusu Etnospor coşkusu
Kraliçelere yeni sponsor Kraliçelere yeni sponsor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör