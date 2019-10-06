06 Ekim 2019, Pazar

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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun tarihi belli oldu
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Giriş Tarihi: 06.10.2019

Gelecek yıl 56.'sı koşulacak 'nun tarihi belli oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bisiklet turu, 12-19 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenecek.

'na, Uluslararası Bisiklet Birliğinin 2020 Dünya Turu takviminde yer verilmemişti.



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