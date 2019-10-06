06 Ekim 2019, Pazar

DİĞER SPORLAR

Festival havası

Festival havası
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 06.10.2019

Havanın serinlemesine aldırış etmeyen vatandaşlar yine ’ne akın etti. ’ndaki organizasyon bugün sona erecek.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştirilen , hız kesmeden devam ediyor. Azim, kararlılık ve mücadele vurgusuyla 'nda düzenlenen etkinliğin 3. gününde de vardı. 'da havanın serinlemesine aldırış etmeyen vatandaşlar, festival alanına akın etti. 16 ülkeden bine yakın sporcunun yer aldığı etkinlikte, geleneksel sporların olduğu müsabakalar da kaldığı yerden devam ediyor.

Atlı cirit gösterileri, Kökbörü müsabakaları, Pato gösterisi, okçuluk gösterileri ve güreş gibi birçok spor dalında yarışmalar düzenleniyor. Özellikle at üzerinde yapılan müsabakalar renkli ve heyecanlı görüntülere sahne oluyor. Bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen organizasyonda geleneksel sporlara ilgi gösteren vatandaşlar, keyifli bir hafta sonu geçirmek için ailesiyle birlikte Havalimanı'na koştu. Kültürlerin yaşatıldığı festival bugün gerçekleştirilecek etkinliklerle sona erecek.

YAĞLI GÜREŞ ZAMANI

4. Etnospor Kültür Festivali kapsamında düzenlenen 3. Fetih Yağlı Güreşleri de start aldı. Büyük bir çekişmeye sahne olan güreş müsabakalarında 40'ı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi kol bağlayıp mücadele ediyor.



EVRENSEL LEZZETLER

Kültür Festivali'nde birçok ülke mutfağı da ziyaretçilerle buluştu. Ukrayna, Senegal, Tanzanya, Özbekistan, Pakistan, Azerbaycan gibi ülkeler açtıkları stantlarda geleneksel yemeklerinin yanı sıra yöresel ürünlerin de tanıtımını yaptı.

EL İŞİ ÜRÜNLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Festivale gelen vatandaşlar, şehir çadırlarında sergilenen bakır, deri, çini, çömlek, dokuma gibi ürünlerin yanı sıra elle üretilen sedef işlemeli mobilyalara, koşum takımlarına ve el yapımı bıçaklara ilgi gösterdi.

YENİ GÖZDE PATO

Geçen yıllarda Japon savaşçılar samuraylar ile 'ın simgesi şahinlerin katıldığı festivale bu yıl Arjantin'in pato sporu konuk oluyor. İspanyolca'da anlamı ördek olan pato, önceleri ördek ile günümüzde ise sığır derisinden 6 adet kulpu bulunan top ile oynanıyor. 160 yıllık mazisi olan patoda, atlı sporcular karşı karşıya geliyor. Potaya topu bırakmak suretiyle skor elde etmenin amaçlandığı oyun, seyir zevki yüksek ve heyecan verici müsabakalar ortaya çıkartıyor. Pato gösterileri, vatandaşların büyük ilgisini çekerken; at binme deneyimi yaşayan katılımcılar, heyecanlı ve çekişmeli gösterilerle eğlenceli anlar geçiriyor.

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