06 Ekim 2019, Pazar
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Atlı cirit gösterileri, Kökbörü müsabakaları, Pato gösterisi, okçuluk gösterileri ve güreş gibi birçok spor dalında yarışmalar düzenleniyor. Özellikle at üzerinde yapılan müsabakalar renkli ve heyecanlı görüntülere sahne oluyor. Bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen organizasyonda geleneksel sporlara ilgi gösteren vatandaşlar, keyifli bir hafta sonu geçirmek için ailesiyle birlikte Havalimanı'na koştu. Kültürlerin yaşatıldığı festival bugün gerçekleştirilecek etkinliklerle sona erecek.
YAĞLI GÜREŞ ZAMANI
4. Etnospor Kültür Festivali kapsamında düzenlenen 3. Fetih Yağlı Güreşleri de start aldı. Büyük bir çekişmeye sahne olan güreş müsabakalarında 40'ı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi kol bağlayıp mücadele ediyor.
EVRENSEL LEZZETLER
Kültür Festivali'nde birçok ülke mutfağı da ziyaretçilerle buluştu. Ukrayna, Senegal, Tanzanya, Özbekistan, Pakistan, Azerbaycan gibi ülkeler açtıkları stantlarda geleneksel yemeklerinin yanı sıra yöresel ürünlerin de tanıtımını yaptı.
EL İŞİ ÜRÜNLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Festivale gelen vatandaşlar, şehir çadırlarında sergilenen bakır, deri, çini, çömlek, dokuma gibi ürünlerin yanı sıra elle üretilen sedef işlemeli mobilyalara, koşum takımlarına ve el yapımı bıçaklara ilgi gösterdi.
YENİ GÖZDE PATO
Geçen yıllarda Japon savaşçılar samuraylar ile Katar'ın simgesi şahinlerin katıldığı festivale bu yıl Arjantin'in pato sporu konuk oluyor. İspanyolca'da anlamı ördek olan pato, önceleri ördek ile günümüzde ise sığır derisinden 6 adet kulpu bulunan top ile oynanıyor. 160 yıllık mazisi olan patoda, atlı sporcular karşı karşıya geliyor. Potaya topu bırakmak suretiyle skor elde etmenin amaçlandığı oyun, seyir zevki yüksek ve heyecan verici müsabakalar ortaya çıkartıyor. Pato gösterileri, vatandaşların büyük ilgisini çekerken; at binme deneyimi yaşayan katılımcılar, heyecanlı ve çekişmeli gösterilerle eğlenceli anlar geçiriyor.
Festival havası
Giriş Tarihi: 06.10.2019
Havanın serinlemesine aldırış etmeyen vatandaşlar yine Etnospor Kültür Festivali’ne akın etti. Atatürk Havalimanı’ndaki organizasyon bugün sona erecek.
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştirilen Etnospor Kültür Festivali, hız kesmeden devam ediyor. Azim, kararlılık ve mücadele vurgusuyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinliğin 3. gününde de büyük ilgi vardı. İstanbul'da havanın serinlemesine aldırış etmeyen vatandaşlar, festival alanına akın etti. 16 ülkeden bine yakın sporcunun yer aldığı etkinlikte, geleneksel sporların olduğu müsabakalar da kaldığı yerden devam ediyor.
Atlı cirit gösterileri, Kökbörü müsabakaları, Pato gösterisi, okçuluk gösterileri ve güreş gibi birçok spor dalında yarışmalar düzenleniyor. Özellikle at üzerinde yapılan müsabakalar renkli ve heyecanlı görüntülere sahne oluyor. Bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen organizasyonda geleneksel sporlara ilgi gösteren vatandaşlar, keyifli bir hafta sonu geçirmek için ailesiyle birlikte Havalimanı'na koştu. Kültürlerin yaşatıldığı festival bugün gerçekleştirilecek etkinliklerle sona erecek.
YAĞLI GÜREŞ ZAMANI
4. Etnospor Kültür Festivali kapsamında düzenlenen 3. Fetih Yağlı Güreşleri de start aldı. Büyük bir çekişmeye sahne olan güreş müsabakalarında 40'ı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi kol bağlayıp mücadele ediyor.
EVRENSEL LEZZETLER
Kültür Festivali'nde birçok ülke mutfağı da ziyaretçilerle buluştu. Ukrayna, Senegal, Tanzanya, Özbekistan, Pakistan, Azerbaycan gibi ülkeler açtıkları stantlarda geleneksel yemeklerinin yanı sıra yöresel ürünlerin de tanıtımını yaptı.
EL İŞİ ÜRÜNLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Festivale gelen vatandaşlar, şehir çadırlarında sergilenen bakır, deri, çini, çömlek, dokuma gibi ürünlerin yanı sıra elle üretilen sedef işlemeli mobilyalara, koşum takımlarına ve el yapımı bıçaklara ilgi gösterdi.
YENİ GÖZDE PATO
Geçen yıllarda Japon savaşçılar samuraylar ile Katar'ın simgesi şahinlerin katıldığı festivale bu yıl Arjantin'in pato sporu konuk oluyor. İspanyolca'da anlamı ördek olan pato, önceleri ördek ile günümüzde ise sığır derisinden 6 adet kulpu bulunan top ile oynanıyor. 160 yıllık mazisi olan patoda, atlı sporcular karşı karşıya geliyor. Potaya topu bırakmak suretiyle skor elde etmenin amaçlandığı oyun, seyir zevki yüksek ve heyecan verici müsabakalar ortaya çıkartıyor. Pato gösterileri, vatandaşların büyük ilgisini çekerken; at binme deneyimi yaşayan katılımcılar, heyecanlı ve çekişmeli gösterilerle eğlenceli anlar geçiriyor.
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