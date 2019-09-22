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Sultanlar rüya takıma girdi

Sultanlar rüya takıma girdi
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Giriş Tarihi: 22.09.2019

’nda kazanan A ’dan Dündar ile , turnuvanın rüya takımına seçildi.

2019 Kadınlar 'nda elde eden A 'ın oyuncularından Dündar ile , turnuvanın rüya takımına seçildi. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'da oynanan final maçında 'a 3-2 yenilerek gümüş madalya alan ay-yıldızlı takımın kaptanı Eda organizasyonun "En iyi orta oyuncusu", Simge Şebnem Aköz ise "En iyi libero" unvanlarına layık görüldü. Rüya Takımı'nda yer alan oyuncular şöyle: Ognjenovic, Boskovic, Kakolewska, Mihajlovic, Sylla.
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