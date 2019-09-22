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Sultanlar rüya takıma girdi
Giriş Tarihi: 22.09.2019
Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan A Milli Takım’dan Eda Erdem Dündar ile Simge Şebnem Aköz, turnuvanın rüya takımına seçildi.
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya elde eden A Milli Takım'ın oyuncularından Eda Erdem Dündar ile Simge Şebnem Aköz, turnuvanın rüya takımına seçildi. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da oynanan final maçında Sırbistan'a 3-2 yenilerek gümüş madalya alan ay-yıldızlı takımın kaptanı Eda Erdem Dündar organizasyonun "En iyi orta oyuncusu", Simge Şebnem Aköz ise "En iyi libero" unvanlarına layık görüldü. Rüya Takımı'nda yer alan oyuncular şöyle: Ognjenovic, Boskovic, Kakolewska, Mihajlovic, Sylla.
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