21 Eylül 2019, Cumartesi
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Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
Bakan Kasapoğlu'ndan Masa Tenisi Milli Takımı'na tebrik mesajı
Giriş Tarihi: 21.09.2019
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsveç'te düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda 4'ü altın, 4'ü gümüş, 3'ü bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İsveç'in Helsingborg kentinde yapılan Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda 4'ü altın, 4'ü gümüş, 3'ü bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle bizleri gururlandıran sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
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