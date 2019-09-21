21 Eylül 2019, Cumartesi

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Bakan Kasapoğlu'ndan Masa Tenisi Milli Takımı'na tebrik mesajı

Kasapoğlu'ndan Masa Tenisi Milli Takımı'na tebrik mesajı
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 21.09.2019

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'te düzenlenen 'nda 4'ü altın, 4'ü gümüş, 3'ü bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"'in Helsingborg kentinde yapılan 'nda 4'ü altın, 4'ü gümüş, 3'ü bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle bizleri gururlandıran sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."


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