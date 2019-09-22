22 Eylül 2019, Pazar
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BİR KEZ YENDİK
Turnuvanın iddialı ekiplerinden İtalya ise A Grubu'nda 4 galibiyet ve bir mağlubiyetin ardından 12 puanla ikinci sırada yer alarak Fransa'daki son 16 turunda yer alma hakkını yakalamıştı. Türkiye, İtalya'ya üstünlük kurduğu takdirde Fransa-Finlandiya maçının kazananıyla çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Daha önce İtalya'yla 3 maça çıkan Türkiye, 1 kez kazandı. Çeyrek final yine Nantes kentinde oynanacak.
A Millilerin son 16'daki rakibi İtalya
Giriş Tarihi: 22.09.2019
A Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nın son 16 turunda İtalya ile karşı karşıya gelecek. 18.00’deki mücadele TRT Spor’dan yayınlanacak
A Milli Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Fransa'nın Nantes kentindeki karşılaşma, 18.00'de oynanacak. Parc des Expositions Salonu'ndaki mücadele, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Ay-yıldızlılar, C Grubu'nda Belarus ve Finlandiya'yı mağlup etmişti. Türkiye, 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle grubunu 3. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselmişti.
BİR KEZ YENDİK
Turnuvanın iddialı ekiplerinden İtalya ise A Grubu'nda 4 galibiyet ve bir mağlubiyetin ardından 12 puanla ikinci sırada yer alarak Fransa'daki son 16 turunda yer alma hakkını yakalamıştı. Türkiye, İtalya'ya üstünlük kurduğu takdirde Fransa-Finlandiya maçının kazananıyla çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Daha önce İtalya'yla 3 maça çıkan Türkiye, 1 kez kazandı. Çeyrek final yine Nantes kentinde oynanacak.
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