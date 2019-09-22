22 Eylül 2019, Pazar

DİĞER SPORLAR

A Millilerin son 16'daki rakibi İtalya

A Millilerin sıradaki rakibi İtalya
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 22.09.2019

A Milli Voleybol Takımı, ’nın son 16 turunda ile karşı karşıya gelecek. 18.00’deki mücadele Spor’dan yayınlanacak

A Milli Voleybol Takımı, 2019 'nın son 16 turunda ile karşı karşıya gelecek. 'nın Nantes kentindeki karşılaşma, 18.00'de oynanacak. Parc des Expositions Salonu'ndaki mücadele, Spor'dan naklen yayınlanacak. Ay-yıldızlılar, C Grubu'nda Belarus ve Finlandiya'yı mağlup etmişti. , 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle grubunu 3. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselmişti.

BİR KEZ YENDİK

Turnuvanın iddialı ekiplerinden İtalya ise A Grubu'nda 4 galibiyet ve bir mağlubiyetin ardından 12 puanla ikinci sırada yer alarak Fransa'daki son 16 turunda yer alma hakkını yakalamıştı. Türkiye, İtalya'ya üstünlük kurduğu takdirde Fransa-Finlandiya maçının kazananıyla çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Daha önce İtalya'yla 3 maça çıkan Türkiye, 1 kez kazandı. yine Nantes kentinde oynanacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Sultanlar rüya takıma girdi Sultanlar rüya takıma girdi
Kasapoğlu'ndan Masa Tenisi Milli Takımı'na tebrik mesajı Kasapoğlu'ndan Masa Tenisi Milli Takımı'na tebrik mesajı
Taha Akgül dünya ikincisi oldu Taha Akgül dünya ikincisi oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör