23 Eylül 2019, Pazartesi

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Efeler veda etti

Efeler veda etti
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Giriş Tarihi: 23.09.2019

son 16 turunda ’yla karşılaşan A , 25-22, 25-18, 25-21’lik setlerle 3-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

CEV Erkekler 'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, son 16 turu maçında ile karşı karşıya geldi. İtalya, ilk seti 25-22 almayı başardı. İkinci setin başında İtalya'nın bloklarını geçmekte zorlanan milliler, 6-2 geriye düştü. Daha iyi manşet performansı sergileyen İtalya, 'nin servis hatalarının da eklenmesiyle 2. seti 25-18 üstün bitirdi ve skoru 2-0 yaptı. Servisler ve sayıları bitirme konusunda daha başarılı olan İtalya, ilk bölümünde farkı 5 sayıya (12-7) çıkardığı üçüncü seti 25-21, karşılaşmayı da 3-0 kazandı. Adını çeyrek finale yazdıran İtalya, ev sahibi ülkelerden 'nın rakibi oldu.

6 KEZ ŞAMPIYONLUK YAŞADILAR

Voleybol Şampiyonası'nın favorilerinden olan İtalya, daha önce bu organizasyonda 6 kez mutlu sona ulaştı. Turnuvada 9 kez boy gösteren Türkiye ise 1963, 2011 ve 2017'de 11'inci olarak en iyi derecesini elde etmişti.
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