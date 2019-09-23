23 Eylül 2019, Pazartesi
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6 KEZ ŞAMPIYONLUK YAŞADILAR
Voleybol Şampiyonası'nın favorilerinden olan İtalya, daha önce bu organizasyonda 6 kez mutlu sona ulaştı. Turnuvada 9 kez boy gösteren Türkiye ise 1963, 2011 ve 2017'de 11'inci olarak en iyi derecesini elde etmişti.
Efeler veda etti
Giriş Tarihi: 23.09.2019
Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İtalya’yla karşılaşan A Milli Erkek Voleybol Takımı, 25-22, 25-18, 25-21’lik setlerle 3-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, son 16 turu maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. İtalya, ilk seti 25-22 almayı başardı. İkinci setin başında İtalya'nın bloklarını geçmekte zorlanan milliler, 6-2 geriye düştü. Daha iyi manşet performansı sergileyen İtalya, Türkiye'nin servis hatalarının da eklenmesiyle 2. seti 25-18 üstün bitirdi ve skoru 2-0 yaptı. Servisler ve sayıları bitirme konusunda daha başarılı olan İtalya, ilk bölümünde farkı 5 sayıya (12-7) çıkardığı üçüncü seti 25-21, karşılaşmayı da 3-0 kazandı. Adını çeyrek finale yazdıran İtalya, ev sahibi ülkelerden Fransa'nın rakibi oldu.
6 KEZ ŞAMPIYONLUK YAŞADILAR
Voleybol Şampiyonası'nın favorilerinden olan İtalya, daha önce bu organizasyonda 6 kez mutlu sona ulaştı. Turnuvada 9 kez boy gösteren Türkiye ise 1963, 2011 ve 2017'de 11'inci olarak en iyi derecesini elde etmişti.
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