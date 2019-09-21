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Taha Akgül dünya ikincisi oldu

Taha Akgül dünya ikincisi oldu
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 Giriş Tarihi: 21.09.2019

Milli güreşçimiz , Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo finalinde Gürcü rakibi Petriashvili'ye yenilerek gümüş madalya kazandı.

Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçimiz , altın madalya mücadelesinde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı. Milli güreşçimiz, Gürcü rakibine yenilerek, Dünya 2.'si oldu.

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