Taha Akgül dünya ikincisi oldu

Milli güreşçimiz Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo finalinde Gürcü rakibi Petriashvili'ye yenilerek gümüş madalya kazandı.

Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçimiz Taha Akgül, altın madalya mücadelesinde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı. Milli güreşçimiz, Gürcü rakibine yenilerek, Dünya 2.'si oldu.