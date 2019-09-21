21 Eylül 2019, Cumartesi

DİĞER SPORLAR

Milli judocu Bilal Çiloğlu'ndan bronz madalya

Milli judocu Bilal Çiloğlu'ndan bronz madalya
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 21.09.2019

Milli judocu , Özbekistan'da gerçekleştirilen 'de bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Taşkent'te devam eden müsabakalarının ikinci gününde erkekler 73 kiloda , kazandı.

Bronz madalya mücadelesinde Ukraynalı Artem Khomula'yı ipponla yenen Bilal Çiloğlu, sıkletinde üçüncülüğü elde etti.

Organizasyonda yarın erkekler artı 100 kiloda Cemal Erdoğan, madalya için tatamiye çıkacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
FIFA 20'de en iyi kaleciler belli oldu! FIFA 20'de en iyi kaleciler belli oldu!
Süleyman Atlı dünya ikincisi oldu Süleyman Atlı dünya ikincisi oldu
Kasapoğlu'ndan Süleyman Atlı'ya tebrik mesajı Kasapoğlu'ndan Süleyman Atlı'ya tebrik mesajı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör