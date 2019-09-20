20 Eylül 2019, Cuma

DİĞER SPORLAR

Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası

Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 20.09.2019

İtalya'nın Başkenti Roma'da düzenlenen IBSA Avrupa Şampiyonası'nda , 'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla milliler turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

'daki İtalya Paralimpik Komitesi Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı şampiyona, A Grubu'ndaki - mücadelesiyle devam etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı dengeli geçti ve golsüz eşitlik bozulmadı.

İngiliz hakem ikilisinin kararlarıyla stresli ve gergin geçen maçın ikinci yarısında, kaptanı , kırmızı kart gördü ve milliler bir süre sahada 4 kişi mücadele etmek durumunda kaldı. İbrahim Üzüm, karara tepki gösterdi.

"" olarak anılan , aradığı golü bir kişi eksik oynadığı maçın son anlarında Kahraman Kurbetoğlu'nun ayağından buldu.

Müsabakanın kalan dakikalarında iyi savunma yapan milliler, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve grupta puanını 5'e yükseltti.

Bu galibiyet, aynı zamanda şampiyonanın ilk iki maçında İtalya ve İspanya ile berabere kalan millilerin aldığı ilk galibiyet oldu.

BÜYÜKELÇİLERDEN MİLLİLERE DESTEK

Millilerin, Belçika ile oynadığı müsabakayı Engelliler Koordinasyon Kurulu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan birlikte izledi.

Türkiye Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği "Sesi Görenler", gruptaki dördüncü ve son maçında yarın TSİ 12.30'da Romanya ile karşılaşacak.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Kasapoğlu'ndan Süleyman Atlı'ya tebrik mesajı Kasapoğlu'ndan Süleyman Atlı'ya tebrik mesajı
Süleyman Atlı dünya ikincisi oldu Süleyman Atlı dünya ikincisi oldu
Google'dan Binali Yıldırım'a Galatasaray sürprizi Google'dan Binali Yıldırım'a Galatasaray sürprizi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör