20 Eylül 2019, Cuma

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Kasapoğlu'ndan Süleyman Atlı'ya tebrik mesajı

Kasapoğlu'ndan Süleyman Atlı'ya tebrik mesajı
DİĞER SPORLAR
Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 Giriş Tarihi: 20.09.2019

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , 'da düzenlenen 'nda kazanan   için tebrik mesajı yayımladı. ayrıca, yarın altın madalya için mindere çıkacak 'e de başarı dileğinde bulundu.

Bakan , tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen 'nda serbest stil 57 kiloda kazanan 'yı kutluyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya da hak kazanan milli sporcumuzun olimpiyatlarda madalya kürsüsünde yer alacağına yürekten inanıyorum. Devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda finale yükselerek 2020 Olimpiyat Oyunları vizesini alan milli sporcumuz 'ü de kutluyor ve şampiyonluk mücadelesinde başarılar diliyorum."


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